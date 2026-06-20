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Serie A

Betis gibt Gas bei Angeliño

von Lukas Weinstock - Quelle: Corriere dello Sport
Angeliño ist geschwitzt @Maxppp

Betis Sevilla intensiviert die Bemühungen um Angeliño. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Andalusier ihr Interesse zuletzt verstärkt haben und den Linksverteidiger ausleihen möchten. Angeliño steht noch bis 2028 bei der AS Rom unter Vertrag.

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Der 29-Jährige kann sich eine Luftveränderung aber gut vorstellen, da ihn die Rückkehr in seine spanische Heimat reizt. Neben Betis streckt auch Jugendklub Deportivo La Coruña die Fühler nach dem ehemaligen Leipziger aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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