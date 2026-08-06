Spezielle Vereinbarung: FCA verkauft Giannoulis

Der FC Augsburg und Dimitrios Giannoulis (30) gehen nach zwei Jahren getrennte Wege. Der Linksverteidiger wechselt zurück in seine griechische Heimat zu seinem Ex-Klub PAOK Saloniki. Die Fuggerstädter erhalten dem Vernehmen nach ein Ablösepaket von 4,25 Millionen Euro, zudem hat man sich laut dem ‚kicker‘ mit PAOK auf ein Freundschaftsspiel in Augsburg verständigt.

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Mach’s gut, Dimi! 🙏✊



Der FC Augsburg ermöglicht Dimitris #Giannoulis den Wechsel zurück in seine Heimat Griechenland, zu @PAOK_FC. 🇬🇷 Danke für deinen Einsatz und alles Gute für deine private und sportliche Zukunft! ❤️💚🤍



👉 Alle Infos: https://t.co/I3HAgEHxZQ… pic.twitter.com/vHHWXBi1UX — FC Augsburg (@FCAugsburg) August 6, 2026

FCA-Sportdirektor Benni Weber erklärt: „Dimis Bestreben, wieder in seiner Heimat Griechenland Fußball zu spielen und in der Nähe seiner Familie leben zu können, war uns aus offenen und vertrauensvollen Gesprächen bekannt. Diesem Wunsch wollten wir in seinem Sinne entsprechen und haben gemeinsam mit PAOK eine für alle Seiten gute Lösung gefunden.“.