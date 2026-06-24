Zwei neue Co-Trainer für Gladbach

Borussia Mönchengladbach besetzt zur kommenden Saison das Trainerteam rund um Eugen Polanski neu. Wie der Verein mitteilt, wechseln Markus Gellhaus von Hansa Rostock sowie Jan-Moritz Lichte von Manchester City zu den Fohlen. Philipp Schützendorf und Tobias Trulsen bleiben Gladbach erhalten und komplettieren das Co-Trainerteam. André Wachter wird zudem weiterhin das Amt des Torwarttrainers bekleiden.

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Während Gellhaus bereits von Februar 2007 bis Oktober 2008 unter Jos Luhukay als Co-Trainer bei der Borussia fungierte, kommt Lichte nach zwei Jahren bei den Citizens mit reichlich Erfahrung auf Top-Niveau nach Mönchengladbach. Sportchef Rouven Schröder hofft, dass die beiden neuen Co-Trainer mit ihrer Routine Cheftrainer Polanski unterstützen: „Mit Markus Gellhaus und Jan-Moritz Lichte haben wir uns viel Co-Trainer-Erfahrung ins Team geholt, was Eugen helfen wird, sich noch mehr in seiner Rolle als Cheftrainer einer Profimannschaft zu entwickeln. Markus arbeitet seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Co-Trainer im Profigeschäft unter den unterschiedlichsten Trainern in den verschiedensten Ligen. Auch Jan-Moritz ist schon lange dabei.“