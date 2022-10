Karriereende: Ribéry verabschiedet sich

Franck Ribéry hat seinen Abschied von der aktiven Fußballbühne nun auch offiziell bestätigt. „Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. Danke an alle für dieses große Abenteuer“, äußert sich der 39-jährige Linksaußen in den sozialen Medien.

Seit rund einem Jahr stand Ribéry bei US Salernitana in Italien unter Vertrag, musste zuletzt aber verletzungsbedingt kürzertreten. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Franzose von 2007 bis 2019 beim FC Bayern. Mit den Münchnern gewann Ribéry unter anderem neun Meisterschaften und die Champions League.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



