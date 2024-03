Berater verrät: Tel will Bayern-Legende werden

Berater Gadiri Camara hat sich zur Verlängerung seines Klienten Mathys Tel (18) beim FC Bayern geäußert. „Es ist leicht, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, wenn die Sonne am Himmel steht. Aber wenn es so bewölkt ist wie jetzt, muss man Engagement zeigen“, so der Agent gegenüber der Münchner ‚tz‘.

Für Tel sei die Verlängerung „ein guter Weg, um eine Legende zu werden und eine neue Ära zu prägen. Das ist es, was Mathys will.“ Am gestrigen Mittwoch vermeldete Bayern die Unterschrift des französischen Angreifers unter einem neuen bis 2029 datierten Vertrag. In München soll Tel in den kommenden Jahren zum Topstar aufsteigen.