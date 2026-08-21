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Bundesliga

FC Bayern: Kompanys Plan mit Saibari

von Lukas Weinstock
1 min.
Ismael Saibari führt die Hand zu seinem Auge @Maxppp

Neuzugang Ismael Saibari (25) ist ein wichtiger Bestandteil in den Planungen von Vincent Kompany. „Isi hat so viel Power, Geschwindigkeit und ist gut im Abschluss. Es ist wichtig, dass die Beziehung zu den Mitspielern kommt. Er wird morgen eine Rolle spielen. Er kommt aus einer Verletzung, deshalb schauen wir, was die Minuten angeht. Er wird eine wichtige Rolle für uns spielen“, gibt Kompany vor dem Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund am morgigen Samstag (20:30 Uhr) zu Protokoll.

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Der FC Bayern zahlte für Saibari 50 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven. Gegen den BVB wird der marokkanische Offensivspieler, der seine Fähigkeiten bei der WM unter Beweis stellte, aller Voraussicht nach sein Pflichtspieldebüt für den deutschen Rekordmeister geben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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