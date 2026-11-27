Die Entlassung von Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann bei Borussia Mönchengladbach am gestrigen Donnerstag hat unter anderem mit Sportdirektor Rouven Schröder zu tun. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat es sich bei der sofortigen Trennung von dem CEO um einen Alleingang von Präsident Rainer Bonhof gehandelt, der erst „unmittelbar vor der entscheidenden Präsidiumssitzung am vergangenen Montagabend“ seine Entscheidung den Vorstandskollegen Hannelore Kraft, Roger Brandts und Uwe Kamps mitgeteilt habe.

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Der offizielle Grund für das Ende von Stegemann sind laut Bonhof, dessen Abberufung von großen Teilen der Fohlen-Anhänger gefordert wird, „unterschiedliche Auffassungen“ der zukünftigen Vereinsausrichtung. Vor allem soll es dabei um die Personalie Schröder gegangen sein. Bonhof möchte den 51-Jährigen trotz der sportlichen Krise zum Geschäftsführer befördern, Stegemann hielt das laut ‚Bild‘ für verfrüht und wollte erst weitere Leistungsnachweise sehen. Zudem sei dem Ex-CEO sauer aufgestoßen, dass Bonhof „die Ämter im Verein eher nach freundschaftlich-familiären Gesichtspunkten vergibt und nicht gerne auf externe Fachkräfte setzt“.