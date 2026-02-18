Menü Suche
Hertha: Nächster Spitzenklub an Ernst dran

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Tjark Ernst rollt den Ball ab @Maxppp

Tjark Ernst wird gleich von mehreren europäischen Spitzenklubs umworben. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat nun auch der FC Porto seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt. Die Portugiesen reihen sich damit in die Liste namhafter Interessenten ein, die den Schlussmann gerne verpflichten würden. Dazu gehören unter anderem Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach.

Ernst möchte ab der kommenden Saison unbedingt erstklassig spielen. Hertha BSC würde den Vertrag mit dem Torhüter gerne verlängern, hätte jedoch wohl nur im Falle eines Aufstiegs eine realistische Chance. Das aktuelle Arbeitspapier des gebürtigen Stuttgarters läuft 2027 aus und beinhaltet dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich fünf Millionen Euro.

