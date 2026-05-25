Kurz vor WM: Sorgen um Messi

Lionel Messi hat bei Inter Miamis Sieg gegen Philadelphia Union (6:4) für einen Schreckmoment gesorgt. Der 38-Jährige ließ sich in der 73. Minute auswechseln, fasste sich zudem an den linken Oberschenkel. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Miami-Trainer Guillermo Hoyos erklärte, man habe kein Risiko eingehen wollen.

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Bangen dürfte man nun jedenfalls vor allem auch bei der argentinischen Nationalmannschaft. Der WM-Titelverteidiger startet am 17. Juni gegen Algerien ins Turnier, es folgen die Duelle mit Österreich und Jordanien.