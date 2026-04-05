Asllani über Barça-Gerüchte: „Nächste Saison Vertrag, dies, das“

Fisnik Asllani (23) will sich von den Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Anschluss an die gestrige 1:2-Pleite gegen Mainz 05 sagte der Hoffenheim-Stürmer: „Das war letzte Saison genauso, als ich noch in Elversberg war, hat auch jeder geredet: Oh, wie geht es weiter? Nächste Saison Vertrag, dies, das. Ich hab einfach gesagt: ‚Lasst mich in Ruhe, lasst mich Fußball spielen, lasst mich Spaß haben.‘ Und genauso mache ich das dieses Jahr auch.“

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Man werde „am Ende sehen, was passiert“, so Asllani. Er könne „nur das beeinflussen, was auf dem Platz ist: Weiter meine Leistungen bringen, versuchen der Mannschaft zu helfen, ob es mit Toren, Vorlagen, was auch immer ist. Und was drumherum ist, das muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Jeder redet und redet.“

Asllanis Berater war es, der vor wenigen Tagen die Gerüchte befeuerte und das Interesse aus Katalonien öffentlich bestätigte. Per Ausstiegsklausel in Höhe von 25 bis 29 Millionen Euro könnte Asllani wechseln. Der kosovarische Nationalspieler steht in dieser Saison bei 18 Scorerpunkten (zehn Tore, acht Assists) in 29 Hoffenheim-Spielen.