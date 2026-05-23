Mainz & Gladbach dran: Das Preisschild für Mito

Der 1. FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach kommen sich angeblich auf dem Transfermarkt in die Quere. Die ‚Bild‘ greift ein Gerücht des Mediums ‚SpartaNieuws‘ auf, laut dem die beiden Bundesligisten Interesse an einer Verpflichtung von Shunsuke Mito (23) signalisieren. Zudem ergänzt die ‚Bild‘, dass sich Sparta Rotterdam bei einer Ablöse von drei bis vier Millionen Euro verhandlungsbereit zeigt.

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Mito war 2024 für 350.000 Euro aus seiner japanischen Heimat in die Niederlande gewechselt und überzeugte in der abgelaufenen Saison mit 16 Torbeteiligungen (neun Tore & sieben Vorlagen) in 27 Pflichtspielen. Der Vertrag des japanischen Nationalspielers (ein Länderspiel) läuft zwar noch bis 2028, der Flügelstürmer könnte jedoch bereits in diesem Sommer die Segel streichen, um den nächsten Karriereschritt in der Bundesliga zu gehen.