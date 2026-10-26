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La Liga

Yamal verteidigt Titel

von Lukas Hörster
Lamine Yamal in Aktion @Maxppp

Lamine Yamal (19) heimst zum dritten Mal in Folge den Titel als bester Nachwuchsspieler der Welt ein. Im Rahmen der Ballon d’Or-Gala am Montagabend wurde der spanische Weltmeister mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet.

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Der Flügelstürmer des FC Barcelona setzt sich damit unter anderem gegen den Viertplatzierten Lennart Karl (18) vom FC Bayern durch. Platz zwei belegt Yamals Teamkollege Pau Cubarsí (19). Yamal gehört neben Harry Kane (33) und Kylian Mbappé (27) auch auf den Favoriten für den Titel Weltfußballer des Jahres, der später am Abend vergeben werden wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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