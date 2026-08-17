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Bundesliga

Weg frei für RB & BVB: Nwaneri soll weg

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Nwaneri beim Aufwärmen @Maxppp

Der FC Arsenal will Ethan Nwaneri loswerden. Laut Fabrizio Romano wird der 19-Jährige die Gunners in diesem Transferfenster verlassen, beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Manchester City saß der Offensivspieler nicht einmal mehr auf der Bank. Für den Engländer könnte es stattdessen in der Bundesliga weitergehen.

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Dort hatten sich zuletzt RB Leipzig und Borussia Dortmund um den U21-Nationalspieler bemüht, der im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis bei Olympique Marseille Spielpraxis gesammelt hatte. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2030 an Arsenal gebunden, entsprechend könnte eine Leihe das favorisierte Modell der Nordlondoner werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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