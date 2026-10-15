Nach der harschen Kritik von Lisandro Martínez an der Sportlichen Leitung von Manchester United steht ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des Verteidigers. ‚The Athletic‘ berichtet, dass sich eine Tendenz in Richtung Trennung ausmachen lässt. Der Vertrag des 28-jährigen Argentiniers läuft zum Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings könnten die Red Devils den Kontrakt per Option um eine Saison verlängern. Dass sich der Premier League-Klub dazu entscheidet, zeichnet sich auch aufgrund der getätigten Aussagen des Profis nach dem Spiel gegen Atlético Madrid (0:2) am Dienstagabend nicht ab. Laut ‚The Athletic‘ soll Martínez mit einem Wechsel nach Spanien liebäugeln und seinerseits kein Interesse an einer Verlängerung im Old Trafford signalisiert haben.