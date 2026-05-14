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2. Bundesliga

Fürth vor Horror-Szenario

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Heiko Vogel steht mit Greuther Fürth vor dem Abstieg in die 3. Liga @Maxppp

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth droht bei einem Abstieg der Verlust des kompletten Kaders. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat keiner der 32 Profis der Kleeblätter einen gültigen Vertrag für die 3. Liga. Kapitän Branimir Hrgota (33) wird den Verein verlassen, viele weitere werden wohl folgen. Auf einen Verbleib können die Anhänger der Franken immerhin bei Felix Klaus (33) hoffen, der seine Karriere bei seinem Jugendklub beenden will und noch einmal eine Saison dranhängen könnte.

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Laut der Boulevardzeitung können sich die Fürther auch bei Routinier Dennis Srbeny (32), Felix Higl (29) und Torhüter Silas Prüfrock (21) Chancen auf eine Weiterbeschäftigung ausrechnen und müssten ansonsten vor allem auf Jungprofis wie Lukas Reich (19), David Abrangao (21) oder Noah König (22) setzen. Einnen Spieltag vor Saisonschluss belegt der Anführer der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga nur Platz 17 und hat am Sonntag (15:30 Uhr) ein echtes Endspiel gegen den Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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