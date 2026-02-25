Berater-Debatte: Rummenigge fordert Reformen

In der von Matthias Sammer losgetretene Debatte, der die Abschaffung von Beratern forderte, hat sich Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet. In einem FIFA-Interview sieht er darin eine „Nonsens-Geschichte. Man kann sie nicht abschaffen. Sie sind Teil dieses Geschäfts“. Handlungsbedarf sieht der frühere Bayern-Chef dennoch: „Wir geraten immer mehr in Abhängigkeiten von Beratern – und der Einfluss auf Spieler ist mittlerweile ungeheuerlich. […] Es ist wie ein Rattenrennen, das da mittlerweile stattfindet. Die Klubs sind offensichtlich bereit, alles zu tun, damit sie am Ende des Tages die Spieler bekommen, die von ihnen verlangt werden – oder von denen man glaubt, dass man mit ihnen qualitativ und erfolgreich Fußball spielt.“

Rummenigge fordert: „Wir brauchen Reformen, weil es in diesem Ausmaß – so wie sich die Dinge finanziell entwickeln – nicht weitergehen kann. Ich glaube, wir müssen uns gemeinsam – FIFA, UEFA, Berater, Klubs, Ligen – an den Tisch setzen und ganz offen, ehrlich, aber auch korrekt miteinander sprechen.“ Dabei nimmt der 70-Jährige aber nicht nur die Berater ins Visier, denn „dasselbe gilt auch für die Gehälter“.