Kane: „Das hat oberste Priorität“

Harry Kane hat nach dem Gewinn des Ballon d’Or in seiner Karriere noch zwei wichtige Ziele vor Augen. „Ich habe in diesem Sport noch viel zu erreichen: die Champions League auf Vereinsebene und den Gewinn eines großen Titels mit England – das hat oberste Priorität“, offenbarte der Stürmer des FC Bayern nach der Veranstaltung am gestrigen Abend.

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Die größten Chancen dafür sieht Kane scheinbar beim Rekordmeister, wo er kurz vor der Unterschrift unter einen neuen Vertrag steht. „Im Moment nein, aktuell nicht. Ich genieße das Leben in München, der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wir haben eine fantastische Mannschaft, einen tollen Trainer, also ja, im Moment liegt mein Fokus genau dort, und ich bin überaus glücklich“, antwortete der Ausnahmestürmer auf die Frage, ob eine Rückkehr nach England aktuell infrage kommt.