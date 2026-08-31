Dortmunds 26-Millionen-Problem | Manzambi-Nachfolger gefunden?

Spieler des Spieltags

Nachdem der FC Bayern am Freitagabend zum Saisonauftakt wieder einmal demonstriert hatte, dass sie eine Liga über der Konkurrenz spielen, schien klar, dass der beste Spieler des Spieltags beim Rekordmeister spielt. Dann kam Yuito Suzuki und schoss den SC Freiburg mit einem Dreierpack zum 4:1-Sieg gegen den SV Werder Bremen.

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Die Frage danach, wie der SCF nach dem Abgang von Topspieler Johan Manzambi dessen Offensiv-Output ersetzen will, scheint schon jetzt beantwortet. Suzuki ist bereit und nach einer wechselhaften Debüt-Saison endgültig in der Bundesliga angekommen – und für FT der Spieler des Spieltags.

FT-Spotlight

54 Minuten tanzte der Dortmunder Signal Iduna Park Sirtaki. Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias starteten erstmals gemeinsam hinter Serhou Guirassy als Doppel-Zehn und überforderten die HSV-Abwehr komplett. 9. Minute, Tor Guirassy, Vorlage Karetsas. Nachspielzeit der ersten Hälfte, Tor Konstantelias.

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Ein Traum-Debüt für das neue griechische Duo des BVB – ehe die 54. Minute anbrach. Dann verdrehte sich Konstantelias in einem Zweikampf mit Bakery Jatta das Knie: Kreuzbandriss. Aus dem Traum wurde ein Albtraum und Dortmund steht vor einem 26-Millionen-Problem. Denn auf dem Transfermarkt muss man nun eigentlich nachlegen, das nötige Geld ist aber nun in einen Spieler investiert worden, der erst im nächsten Jahr wieder einsatzbereit ist. Wie wird Ole Book reagieren?

Sorgenkind des Spieltags

Als haushoher Favorit ging Bayer Leverkusen ins Spiel gegen die SV Elversberrg. Von Beginn an war die Werkself dem Bundesliga-Debütanten dann aber unterlegen. Schlussendlich stand eine 2:3-Pleite zu Buche. Elversberg freut sich, in Leverkusen gehen die Alarmsirenen an. Und spöttische Stimmen ziehen natürlich direkt die Parallelen zwischen dem neuen Coach Carles Martínez und Erik ten Hag, der in der Vorsaison nach zwei Spieltagen entlassen wurde.

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Soweit wird es dieses Jahr wohl nicht kommen, dennoch muss Martínez schon jetzt einige Feuer löschen. Das wohl größte hört auf den Namen Robert Andrich. Der 31-Jährige wurde als Kapitän abgesetzt und dann quasi aussortiert. Ein Klub ließ sich nicht finden, sehr wohl aber bissige Kommentare und Likes von Andrichs Ehefrau, die mehrfach öffentlich gegen Martínez schoss. Jetzt bleibt Andrich offenbar doch. Unangenehm. Hat die Stimmung rund um den Führungsspieler möglicherweise Auswirkungen auf die Kabine? Den blutleeren Auftritt gegen Elversberg könnte es auf jeden Fall erklären.