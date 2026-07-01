Hummels rechnet mit Nagelsmann ab

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat Mats Hummels deutliche Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. Am Rande des Sechzehntelfinals zwischen Frankreich und Schweden (3:0) sprach sich der 37-Jährige bei ‚Magenta TV‘ klar für einen Trainerwechsel aus: „Wenn man die ganze Faktenlage sieht, dann würde ich sagen, es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern.“

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Der Weltmeister von 2014 stellte dabei zugleich klar, dass er aufgrund seiner persönlichen Vorgeschichte mit Nagelsmann „in eine emotionale Richtung gedrängt“ sei. Der frühere Dortmunder war vom Bundestrainer nicht für die Heim-EM 2024 nominiert worden. „Da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir, glaube ich, irgendwann mal in einem privaten Gespräch ausräumen“, erklärte Hummels. Zu einem solchen Gespräch sei es bislang jedoch noch nicht gekommen.