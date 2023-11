Aufatmen bei Haaland

Erling Haaland steht Manchester City schon in der kommenden Woche wieder zur Verfügung. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist die Verletzung des Norwegers nicht so schwerwiegend und einem Einsatz im wichtigen Spiel gegen den FC Liverpool am kommenden Samstag (13:30 Uhr) steht nichts im Wege.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Torjäger der Citizens hatte am Donnerstag im EM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer Inseln (2:0) eine Knöchelverletzung erlitten. Um den Einsatz gegen die Reds nicht zu gefährden, wird Haaland als Vorsichtsmaßnahme gegen Schottland heute Abend (20:45 Uhr) geschont. Qualifizieren können sich die Norweger ohnehin nicht mehr.