BVB: Zagadou winkt Startelf-Comeback

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou könnte am morgigen Mittwoch gegen Sporting Lissabon (21 Uhr) seine Rückkehr in die Startelf von Borussia Dortmund feiern. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist der Franzose wieder eine realistische Option, um den rotgesperrten Mats Hummels in besagter Champions League-Partie zu ersetzen.

Monatelang hatte Zagadou dem BVB aufgrund einer schweren Knieverletzung gefehlt. Nachdem er zuvor bereits in der zweiten Dortmunder Mannschaft zum Einsatz gekommen war, durfte der 22-Jährige zuletzt gegen RB Leipzig (1:2) kurz vor Schluss ein paar Bundesliga-Minuten sammeln. Gegen den VfB Stuttgart (2:1) verzichtete Trainer Marco Rose dann aber komplett auf Zagadou.