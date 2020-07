S04: Wagner stellt Kaderumbau in Aussicht

Schalke 04-Trainer David Wagner rechnet mit größeren Veränderungen innerhalb der Mannschaft. Im Interview mit dem ‚kicker‘ gibt Wagner einen Einblick in Schalkes Kaderplanung für die kommende Saison. Angesprochen auf die vakante Torwartposition gibt er zu Protokoll: „Die Karten werden in der Vorbereitung neu gemischt. In allen Mannschaftsteilen sind Veränderungen möglich, da sollten wir in dieser frühen Phase nichts ausschließen.“

Zudem wolle man bei Königsblau in Zukunft noch stärker auf die eigene Jugend setzen. „Sicherlich schränkt uns die finanzielle Situation auf dem Transfermarkt ein. Wir suchen jetzt nach kreativen Lösungen und wollen dazu weiter auf Talente aus unserer Knappenschmiede setzen“, sagt der 48-Jährige.