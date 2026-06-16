Neue Aufgabe für Rosenior?

Liam Rosenior könnte es erneut in die Ligue 1 verschlagen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist der Engländer ein Kandidat für das Erbe von Antoine Kombouaré, sollte dieser beim Paris FC in diesem Sommer den Hut nehmen.

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Rosenior ist seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im April vereinslos. Zuvor hatte der Engländer eineinhalb Jahre lang Racing Straßburg gecoacht. Neben Rosenior hatte Paris auch Bruno Genesio auf dem Zettel, der 59-Jährige hat allerdings Olympique Marseille zugesagt.