Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

Neue Aufgabe für Rosenior?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Foot Mercato
Trainer Liam Rosenior bei einer Pressekonferenz @Maxppp

Liam Rosenior könnte es erneut in die Ligue 1 verschlagen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist der Engländer ein Kandidat für das Erbe von Antoine Kombouaré, sollte dieser beim Paris FC in diesem Sommer den Hut nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rosenior ist seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im April vereinslos. Zuvor hatte der Engländer eineinhalb Jahre lang Racing Straßburg gecoacht. Neben Rosenior hatte Paris auch Bruno Genesio auf dem Zettel, der 59-Jährige hat allerdings Olympique Marseille zugesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Paris
Liam James Rosenior

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Paris Logo Paris FC
Liam James Rosenior Liam James Rosenior
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert