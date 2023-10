„Ich weiß, wie unzufrieden er ist“: Terzic über Moukokos BVB-Frust

Die jüngste Länderspielreise mit der deutschen U21-Nationalmannschaft dürfte Youssoufa Moukoko zum erneuten Mal als Wohlfühloase empfunden haben. Beim 3:2-Sieg über Bulgarien schnürte das Sturmtalent von Borussia Dortmund einen Dreierpack. Wie im September, als er beim 3:0 gegen den Kosovo zweifach traf, stand Moukoko dabei über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Bei der Borussia kann von solch einem Standing keine Rede sein.

In der laufenden Saison reichte es für das Sturmjuwel in der Bundesliga bislang nur zu vier Kurzeinsätzen in der Schlussphase (insgesamt 47 Minuten), die vergangenen drei Spieltage kam Moukoko gar nicht zum Einsatz. Auf die Frage, was dem 18-Jährigen in Dortmund noch fehle, um endlich mehr Spielzeit zu erhalten, sagte Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz: „Es fehlt ihm nicht viel. Youssoufa trainiert richtig gut, es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie torgefährlich er ist.“

Das Problem: „Dass wir diesen Eindruck, den wir häufig von ihm im Training bekommen, ins große Stadion bekommen“, so Terzic weiter, „da hapert’s noch, dass wir ihn in diese torgefährlichen Räume bekommen und er noch wichtiger wird für unser Spiel. Es hilft ihm natürlich, dass er die Erfolgserlebnisse sammeln kann (bei der U21, Anm. d. Red.).“

Viertes Jahr in Warteschleife

„Wir wissen um die Qualität von Youssoufa“, betont Terzic weiter, „zwischen Youssoufa und mir ist es kein Thema. Ich weiß, wie unzufrieden er ist. Aber er weiß auch, dass wir sehr behutsam mit ihm umgehen, dass wir ihn jeden Tag verbessern wollen. Da geht es natürlich auch um Geduld.“ Für Moukoko grundsätzlich kein neues Thema. Der Angreifer, der im November seinen 19. Geburtstag feiert, befindet sich bereits in seiner vierten Profisaison mit dem BVB.

Damit gehört der Youngster schon fast zur Gruppe der dienstälteren Spieler im Kader der Dortmunder. Wegen der seit Jahren unveränderten Perspektive stand zuletzt auch eine mögliche Trennung vom Eigengewächs im Raum. Von seinen bisher 78 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben stand Moukoko schließlich nur 19 Mal in der Startelf.

Angesichts der Tatsache, dass der BVB in den kommenden drei Wochen sieben Pflichtspiele bestreiten muss, weist Terzic darauf hin, dass jeder Spieler auf seine Einsatzzeiten kommen wird – auch Moukoko. „Youssoufa hat dann trotzdem in den letzten Wochen seine Einsätze bekommen, die wird er auch in Zukunft bekommen“, verspricht Terzic, „wichtig ist, dass er gesund bleibt, hungrig bleibt und weiter positiv an den Themen arbeitet. Das tut er und deswegen fehlt ihm nicht viel.“