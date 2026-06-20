Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Hoffnung: Kwasniok verteilt Korb

von Simon Martis - Quelle: meczyki.pl
Lukas Kwasniok vor der Partie gegen den FC Augsburg @Maxppp

Lukas Kwasniok hat offenbar eine Anfrage aus Polen ausgeschlagen. Wie das Sportportal ‚meczyki.pl‘ berichtet, erkundigte sich Erstligist Korona Kielce nach dem 45-Jährigen. Der ehemalige FC-Trainer soll dem Klub jedoch abgesagt haben, da er auf eine neue Aufgabe in der Bundesliga hofft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Aus beim 1. FC Köln im März ist der gebürtige Pole ohne Verein. Der Tabellenelfte der vergangenen Ekstraklasa-Saison konnte Kwasniok aber offenbar nicht überzeugen. Statt eines Engagements in Polen setzt der 45-Jährige auf eine neue Chance in der Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ekstraklasa
Kielce
Lukas Kwasniok

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Kielce Logo MKS Korona Kielce
Lukas Kwasniok Lukas Kwasniok
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert