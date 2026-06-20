Bundesliga-Hoffnung: Kwasniok verteilt Korb

Lukas Kwasniok hat offenbar eine Anfrage aus Polen ausgeschlagen. Wie das Sportportal ‚meczyki.pl‘ berichtet, erkundigte sich Erstligist Korona Kielce nach dem 45-Jährigen. Der ehemalige FC-Trainer soll dem Klub jedoch abgesagt haben, da er auf eine neue Aufgabe in der Bundesliga hofft.

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Seit seinem Aus beim 1. FC Köln im März ist der gebürtige Pole ohne Verein. Der Tabellenelfte der vergangenen Ekstraklasa-Saison konnte Kwasniok aber offenbar nicht überzeugen. Statt eines Engagements in Polen setzt der 45-Jährige auf eine neue Chance in der Bundesliga.