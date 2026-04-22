Real-Wechsel: Bayern-Star bringt sich in Stellung

Das Gigantenduell mit Real Madrid konnte der FC Bayern im Champions League-Viertelfinale für sich entscheiden. Das ändert aber angeblich nichts daran, dass ein Bayern-Akteur grundsätzlich gerne für die Königlichen auflaufen würde.

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Die Rede ist von Raphaël Guerreiro (32), der dem frischgebackenen Deutschen Meister im Anschluss an die Saison mit Ablauf seines Vertrags den Rücken kehren wird. Informationen des katalanischen ‚El Nacional‘ zufolge liebäugelt der Allrounder mit einem Engagement in der spanischen Hauptstadt.

Der 65-fache portugiesische Nationalspieler sei begeistert von der Idee, in La Liga anzuheuern. Guerreiro soll zwar auf Verhandlungen drängen, wolle gleichzeitig aber noch abwarten, wer in der kommenden Saison für Real verantwortlich sein wird, schließlich wackelt der Trainerstuhl von Álvaro Arbeloa gewaltig.

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Und dann steht natürlich die Frage im Raum, ob die Madrilenen selbst anbeißen. Falls nicht, stehen Guerreiro andere Türen offen: Konkret haben es Besiktas, Benfica Lissabon sowie Juventus Turin auf ein Schnäppchen abgesehen.