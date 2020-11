„Sowas von abgeschlagen“: U21-Trainer Kuntz schlägt Alarm

Olympia-Silber 2016, U21-Europameister 2017 und Vize-Europameister 2018: Schaut man auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre, scheint der deutsche Nachwuchs eindeutig der Weltspitze anzugehören. Doch der aktuelle Jahrgang ist schwächer. Deutlich schwächer sogar, wie Stefan Kuntz (58) meint.

Im Podcast ‚kicker meets DAZN‘ schlägt der U21-Nationaltrainer Alarm. „Wir sind sowas von abgeschlagen“, resümiert Kuntz mit Blick auf die Spielzeiten seiner Schützlinge in der Bundesliga im Vergleich zu anderen Topnationen. Der DFB sei „komplett im Hintertreffen“.

Derzeit sei es „gar nicht mehr der Fall“, dass sich Kuntz mit Bundestrainer Löw abstimmen müsse, welche Talente zur U21 und welche zur A-Mannschaft eingeladen werden. Tatsächlich spielte zuletzt mit dem Wolfsburger Ridle Baku nur ein Akteur für Löw, der auch bei Kuntz noch spielberechtigt wäre. „Weil die Masse an Top-Talenten nicht da“ sei.

Gute Erinnerungen an 2017

Anders sei das etwa noch 2017 gewesen. Kuntz erinnert sich: „Letztlich sind zehn oder zwölf Spieler, die noch U21 hätten spielen können, zum Confed Cup gefahren oder waren verletzt.“ Trotzdem gewann Deutschland sowohl die EM in Polen als auch das Konföderationen-Turnier in Russland – wohlgemerkt mit einem Perspektivteam.

Beim jüngsten U21-Spiel, einem 2:1-Sieg gegen Wales, bei dem sich der DFB für die gesplittete EM in Ungarn und Slowenien qualifizierte, standen tatsächlich mit Baku und Bielefelds Amos Pieper nur zwei Spieler in der Startelf, die in der Bundesliga zum Stammpersonal zählen.