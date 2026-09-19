Bundesliga
FC Bayern: Rückendeckung für Díaz
@Maxppp
Jonathan Tah (30) macht sich keine Sorgen wegen der Formkrise von Luis Díaz (29). „Ich glaube, dass das normal ist, wenn man so viele Spiele abspult wie er. Ich habe mich sowieso schon immer gefragt, wie er das macht, dass er jedes Spiel rauf und runter sprinten kann“, zitiert die ‚Abendzeitung‘ den Innenverteidiger des FC Bayern.
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Díaz, in der Vorsaison noch einer der überragenden und entscheidenden Offensivspieler bei den Münchnern, traf in der neuen Spielzeit nur am ersten Spieltag einmal. In Absprache mit dem kolumbianischen Verband nimmt der Linksaußen zur Schonung nicht an den anstehenden Länderspielen teil.
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