FC Bayern: Umbau in der Abwehr?

Der FC Bayern bleibt an Tomás Araújo (24) von Benfica Lissabon dran. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, ein Transfer sei aktuell zwar nicht heiß, Araújo stehe allerdings weiter auf der Münchner Liste. „Den werden wir noch ein paar Mal öfter hören“, meint ‚Bild‘-Reporter Christian Falk.

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Schon in diesem Sommer soll Bayern ein Auge auf den portugiesischen Innenverteidiger geworfen haben. Araújos Vertrag läuft bis 2031, die Ausstiegsklausel des sechsfachen Nationalspielers beträgt 80 Millionen Euro und dient in erster Linie der Abschreckung.

Konkrete Bemühungen um Araújo hätte der deutsche Rekordmeister laut ‚Bayern Insider‘ nur bei einem Abgang von Hiroki Ito (27) oder Min-jae Kim (29) in die Wege geleitet.

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Dazu kam es bekanntlich nicht, könnte es aber noch. Ito soll für das Winter-Transferfenster zum Verkauf stehen. Wie es mit Kim weitergeht, ist offen. Eine Verlängerung ist ebenso denkbar wie ein Verkauf – Interesse am Südkoreaner soll Aston Villa zeigen.