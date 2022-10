FC Bayern: Mané bläst zur Attacke

Sadio Mané will sich künftig besser präsentieren als in seinen ersten Monaten beim FC Bayern. „Ich kann noch mehr“, wird der 30-jährige Senegalese nach dem 6:2 gegen Mainz 05 vom ‚kicker‘ zitiert. Er wolle jetzt „mehr und mehr zeigen“. Gegen die 05er hat das bereits gut geklappt. Mané steuerte ein Tor und zwei Vorlagen zum deutlichen Heimerfolg bei.

Insgesamt kommt Bayerns Sommer-Neuzugang jetzt auf elf Tore und drei Vorlagen in 20 Einsätzen für den Rekordmeister. Trotz der auf dem Papier guten Quote blieb Mané zuletzt häufiger mal hinter den Erwartungen zurück. Er weiß: „Ich bin für die Mannschaft hier, versuche Tore zu schießen und Assists zu geben und Spiele für die Mannschaft zu gewinnen. Ich kann immer noch besser werden – in allem.“