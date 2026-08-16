„Aston Villa hat uns kontaktiert wegen João Palhinha, da werden wir aber keine Einigung finden“, bestätigte Sportvorstand Max Eberl am Freitag. Nun verhandelt der FC Bayern mit einem anderen Verein über den Sechser.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es aktuell direkte Gespräche mit Newcastle United. Knackpunkt: Für die Bayern kommt nur ein direkter Verkauf von Palhinha infrage. 25 Millionen Euro Ablöse stellt sich der FCB vor. Eine weitere Leihe mit Kaufoption ist nicht vorgesehen. Dieses Modell hatte man vor einem Jahr angewendet, als Palhinha zu Tottenham Hotspur ging.

Newcastle hat dem 31-jährigen Portugiesen schon einen Dreijahresvertrag vorgelegt. Genau wie Sacha Boey (25) und Bryan Zaragoza (24) hat Palhinha keine sportliche Zukunft mehr beim Rekordmeister. Die drei Fehleinkäufe sollen verkauft werden. Geht es bei Palhinha nun schnell?

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Update (10:08 Uhr): Wie ‚O Jogo‘ berichtet, gibt auch Benfica Lissabon bei Palhinha nicht auf. Die Portugiesen seien bereit, eine Ablöse zu bieten, die auf zwei Saisons aufgeteilt wird. Mit Palhinha selbst ist sich Benfica demnach über einen Vierjahresvertrag einig.