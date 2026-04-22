Nächstem Brasilien-Star droht WM-Aus

Die brasilianische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft im Sommer möglicherweise auf einen weiteren wichtigen Offensivspieler verzichten. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat sich Flügelflitzer Estêvão (18) bei der 0:1-Niederlage des FC Chelsea gegen Manchester United am Samstagabend eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Seine Teilnahme an der in 50 Tagen beginnenden WM sei unwahrscheinlich.

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Die Brasilianer um Trainer Carlo Ancelotti müssen beim Kontinentalturnier bereits ohne Real-Star Rodrygo (25/Kreuzbandriss) auskommen. Estêvão spielt trotz seines jungen Alters schon eine wichtige Rolle in der Seleção, in bislang elf Länderspielen erzielte der dribbelstarke Linksfuß fünf Treffer.