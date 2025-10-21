Überraschung um Bellingham: Die BVB-Aufstellung gegen Kopenhagen

Die Bundesliga-Serie ist gerissen, in der Champions League ist Borussia Dortmund aber in dieser Saison noch ungeschlagen. Beim FC Kopenhagen soll das nicht nur so bleiben, drei Punkte sollen her. Diese Aufstellung schickt Niko Kovac ins Rennen.
14 Bundesliga-Spiele lang war Borussia Dortmund ungeschlagen, ehe der FC Bayern am vergangenen Samstag die Serie mit dem 2:1-Sieg beendete. Gegen die Mannschaft der Stunde tat sich vor allem im ersten Durchgang ein Klassenunterschied auf, Zeugnis davon legt ein xGoals-Wert von 0,0 ab.
Gegen den FC Kopenhagen will der BVB in der Champions League direkt wieder in die Spur finden. Die Startaufstellung vom Bayern-Spiel wird dabei kräftig durchgemischt und wie erwartet deutlich offensiver ausgerichtet.
Auf den defensiven Mittelfeld-Anker Pascal Groß verzichtet Kovac in Dänemark ebenso wie auf Marcel Sabitzer und Karim Adeyemi. Stattdessen laufen Julian Brandt, Maximilian Beier und Jobe Bellingham auf.
In der Defensive vertraut Kovac neben den gesetzten Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck wieder auf Ramy Bensebaini. Yan Couto rotiert für Julian Ryerson in die Startelf und bezieht Stellung auf der rechten Schiene.
So spielt Borussia Dortmund
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden