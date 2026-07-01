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Offiziell Ligue 1

Marseille präsentiert Beye-Nachfolger

von Martin Schmitz - Quelle: om.fr
1 min.
Bruno Genesio übernimmt in Marseille @Maxppp

Olympique Marseille hat einen Nachfolger für den am gestrigen Dienstag entlassenen Habib Beye gefunden. Wie der Ligue 1-Klub offiziell vermeldet, übernimmt Bruno Génésio das Traineramt mit sofortiger Wirkung. „Dank seiner soliden Erfahrung auf nationaler und europäischer Ebene hat sich Bruno Génésio im Laufe der Jahre als einer der renommiertesten französischen Trainer etabliert. Seine Karriere, sein Spielverständnis, sein hoher Anspruch im Tagesgeschäft sowie seine Fähigkeit, Mannschaften aufzubauen und weiterzuentwickeln, haben Olympique Marseille davon überzeugt, ihm die Leitung der ersten Mannschaft anzuvertrauen“, heißt es im Statement von OM.

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Génésio hatte bis zum Sommer den OSC Lille trainiert, ließ seinen Vertrag bei den Nordfranzosen nach zwei Saisons jedoch auslaufen. Zwischen 2007 und 2019 war der 59-Jährige in verschiedenen Funktionen als Trainer bei Olympique Lyon tätig. Als Coach von Stade Rennes wurde Génésio 2022 zum besten Trainer der Ligue 1 gewählt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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