Bericht: Caci vor der Unterschrift

Der 1. FSV Mainz 05 kann offenbar zeitnah eine wichtige Verlängerung eintüten. Nach Informationen von ‚Sky‘ stehen die Rheinhessen und Anthony Caci (28) kurz vor der Einigung über die Ausdehnung des am Saisonende auslaufenden Vertrags. Lediglich letzte Details stünden noch aus, ehe der Rechtsverteidiger die Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier setzt.

Im Sommer wurde Caci noch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Bereits im Frühjahr hatte der Franzose mit seinen Aussagen für Wirbel gesorgt: „Es ist ein Sprungbrettverein, und das wusste ich schon vor meiner Unterschrift. […] Aber ich werde nicht noch zwei, drei Jahre hierbleiben.“ 2022 war Caci ablösefrei von Racing Straßburg nach Mainz gewechselt. Derzeit laboriert er an einer Oberschenkelverletzung, mit der Rückkehr wird erst im neuen Jahr gerechnet.