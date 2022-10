VfB: Wimmer äußert sich zur Zukunftsfrage

Michael Wimmer hält sich zu einer möglichen Zukunft als Interimstrainer des VfB Stuttgart bedeckt. „Das Gute ist, dass ich keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Nach dem Spiel werde ich von Sven (Mislintat, Sportdirektor, Anm. d. Red.) informiert, dann sehen wir weiter“, so der 42-Jährige bei ‚Sky‘ auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass er bis zur WM-Pause die Mannschaft der Schwaben anleitet.

Wimmer übernahm in der vergangenen Woche beim VfB, nachdem Pellegrino Matarazzo entlassen worden war. Unter der Anleitung des bisherigen Co-Trainer gewann die Mannschaft zwei Spiele in Folge. Berichten zufolge kann Wimmer bis zur WM Trainer bleiben, wenn er am heutigen Samstag (15:30 Uhr) einen Erfolg gegen Borussia Dortmund einfährt.