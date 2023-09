Besiktas holt Bailly an Bord

Besiktas hat sich auf der Zielgeraden des türkischen Transfermarkts noch einmal prominent verstärkt. Von Manchester United kommt Innenverteidiger Eric Bailly nach Istanbul. Die vergangene Saison hatte der 29-jährige Ivorer auf Leihbasis bei Olympique Marseille verbracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir wünschen Eric Bailly, von dem wir glauben, dass er unserem Verein wichtige Dienste leisten wird, viel Erfolg mit unserem herrlichen Trikot und präsentieren es der Öffentlichkeit mit unserem Respekt“, schreibt Besiktas in einem öffentlichen Statement. Erst am Freitag schließt das türkische Transferfenster, bis dahin könnten die Schwarzen Adler also noch einmal personell nachlegen.