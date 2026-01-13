Kwasniok über El Mala: „Bin nicht sein Fan“

Lukas Kwasniok beharrt weiter auf einer niedrigen Dosierung der Spielzeit von Youngster Said El Mala (19) und kündigt auch für die englische Woche an, den Hoffnungsträger wieder aus der Startelf zu rotieren. Gegenüber ‚RTL‘ verteidigt der Trainer des 1. FC Köln sein Vorgehen: „Er ist noch nicht so weit, dass er drei Spiele in einer Woche von Beginn an über 90 Minuten durchstehen kann. Ich habe ihn einfach gerne am Ende des Spiels auch noch auf dem Feld. Unsere erfolgreichste Zeit in dieser Saison war unter anderem deshalb erfolgreich, weil Said die Spiele von der Bank entschieden hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwasniok steht bei den Fans des Domstadtklubs auch wegen El Mala mittlerweile stark in der Kritik. Der Flügelstürmer überzeugt in seiner Debütsaison in der Bundesliga mit zehn Scorerpunkten bisher auf ganzer Linie und weckt das Interesse einiger Topklubs. Die Gefahr, den Marktwert des Spielers zu gefährden, sehe Kwasniok nicht: „Ich bin ein Wegbegleiter von Said und nicht sein Fan. Ich glaube, dass sein Marktwert in erster Linie dann steigen wird, wenn er weiterhin eskalieren wird. Deshalb wird es darum gehen, ihn weiterhin in diese Scoring-Momente zu bekommen.“ Am morgigen Mittwoch (20:30 Uhr) trifft Köln auf den FC Bayern, am Samstag (15:30 Uhr) auf Mainz 05.