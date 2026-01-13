Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Kwasniok über El Mala: „Bin nicht sein Fan“

von Martin Schmitz - Quelle: RTL
1 min.
Said El Mala und Lukas Kwasniok schauen gebannt aufs Spielfeld @Maxppp

Lukas Kwasniok beharrt weiter auf einer niedrigen Dosierung der Spielzeit von Youngster Said El Mala (19) und kündigt auch für die englische Woche an, den Hoffnungsträger wieder aus der Startelf zu rotieren. Gegenüber ‚RTL‘ verteidigt der Trainer des 1. FC Köln sein Vorgehen: „Er ist noch nicht so weit, dass er drei Spiele in einer Woche von Beginn an über 90 Minuten durchstehen kann. Ich habe ihn einfach gerne am Ende des Spiels auch noch auf dem Feld. Unsere erfolgreichste Zeit in dieser Saison war unter anderem deshalb erfolgreich, weil Said die Spiele von der Bank entschieden hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwasniok steht bei den Fans des Domstadtklubs auch wegen El Mala mittlerweile stark in der Kritik. Der Flügelstürmer überzeugt in seiner Debütsaison in der Bundesliga mit zehn Scorerpunkten bisher auf ganzer Linie und weckt das Interesse einiger Topklubs. Die Gefahr, den Marktwert des Spielers zu gefährden, sehe Kwasniok nicht: „Ich bin ein Wegbegleiter von Said und nicht sein Fan. Ich glaube, dass sein Marktwert in erster Linie dann steigen wird, wenn er weiterhin eskalieren wird. Deshalb wird es darum gehen, ihn weiterhin in diese Scoring-Momente zu bekommen.“ Am morgigen Mittwoch (20:30 Uhr) trifft Köln auf den FC Bayern, am Samstag (15:30 Uhr) auf Mainz 05.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Saïd El Mala
Lukas Kwasniok

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Saïd El Mala Saïd El Mala
Lukas Kwasniok Lukas Kwasniok
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert