Rafinha schließt sich São Paulo an

Der ehemalige Bundesliga-Profi Rafinha schließt sich dem FC São Paulo an. Wie der Klub aus der brasilianischen Großstadt mitteilt, kommt der 36-jährige Rechtsverteidiger von Grêmio Porto Alegre und unterschreibt bis Ende 2022. Zudem besteht die Option zur Verlängerung um ein Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Grêmio war Rafinha in der abgelaufenen Spielzeit aus der ersten Liga abgestiegen, persönlich geht es für ihn aber in der höchsten Spielklasse weiter. In der Bundesliga spielte 153 Mal für Schalke 04 und 179 Mal für den FC Bayern, mit dem er sieben Meistertitel gewann.