Bayern befördert Abwehr-Talent Buchmann

Für Tarek Buchmann steht im Sommer offenbar eine Beförderung auf der Agenda. Im Podcast ‚Die Bayern-Woche‘ von ‚Sport1‘ wird berichtet, der 17-jährige Innenverteidiger soll nach der laufenden Saison fest mit dem Profiteam des FC Bayern trainieren. Derzeit muss Buchmann noch auf die morgendlichen Trainingseinheiten unter Julian Nagelsmann verzichten, da er sein Abitur macht und dementsprechend zur Schule geht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche U17-Nationalspieler war Teil des Winter-Trainingslagers in Doha und wusste das Trainerteam zu überzeugen. Buchmann absolvierte für die U19 des Rekordmeisters in der aktuellen Spielzeit jeweils fünf Partien in der Liga und in der UEFA Youth League. Der Kapitän verpasste den Beginn der Saison noch wegen einer Verletzung am Außenband.

Lese-Tipp

Bayern und Kolo Muani: „Können uns die Antwort denken“