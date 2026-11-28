Der FC Schalke will das Prinzip Ketchup-Flasche erzwingen. Gegen den SC Paderborn wird heute (15:30 Uhr) Edin Dzeko mal wieder in der Startelf von Trainer Miron Muslic stehen. Der 40-Jährige will sein Tor-Debüt in der Bundesliga für Schalke feiern.

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Zuletzt musste sich Dzeko viel gedulden, kam immer nur für Kurzeinsätze ins Spiel. Seine einzigen beiden Startelfeinsätze in der Bundesliga in dieser Saison endeten gegen die SV Elversberg (0:0) und den FSV Mainz 05 (0:1) ohne königsblauen Treffer.