Menü Suche
Kommentar 1
FT-Info Süper Lig

Fener vor beeindruckendem Doppelschlag

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Info | Sky
1 min.
Sidiki Chérif im Angers-Trikot @Maxppp

Neben der bevorstehenden Verpflichtung von Ademola Lookman (28) befindet sich bereits der nächste Offensivakteur im Anflug auf Fenerbahce. FT kann einen Bericht von ‚Sky‘ bestätigen, wonach sich der türkische Spitzenklub mit dem SCO Angers auf einen Transfer von Sidiki Chérif verständigt hat. Die Istanbuler leihen den 19-Jährigen bis zum Saisonende aus und besitzen für den Anschluss eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chérif wurde zu Beginn der Wintertransferphase auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht und schien zuletzt einem Wechsel zu Crystal Palace sehr nahe zu sein. Nun hat sich der Stürmer für einen Transfer in die Türkei entschieden. Der Franzose ist bereits der zweite umworbene Offensivakteur, der zeitnah unterschreiben soll. Für den Ex-Leipziger Lookman überweist Fener rund 40 Millionen Euro an Atalanta Bergamo.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Ligue 1
Fenerbahce
Angers
Sidiki Cherif
Ademola Lookman

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Ligue 1 Ligue 1
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Angers Logo SCO Angers
Sidiki Cherif Sidiki Cherif
Ademola Lookman Ademola Lookman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert