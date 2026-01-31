Fener vor beeindruckendem Doppelschlag

Neben der bevorstehenden Verpflichtung von Ademola Lookman (28) befindet sich bereits der nächste Offensivakteur im Anflug auf Fenerbahce. FT kann einen Bericht von ‚Sky‘ bestätigen, wonach sich der türkische Spitzenklub mit dem SCO Angers auf einen Transfer von Sidiki Chérif verständigt hat. Die Istanbuler leihen den 19-Jährigen bis zum Saisonende aus und besitzen für den Anschluss eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro.

Chérif wurde zu Beginn der Wintertransferphase auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht und schien zuletzt einem Wechsel zu Crystal Palace sehr nahe zu sein. Nun hat sich der Stürmer für einen Transfer in die Türkei entschieden. Der Franzose ist bereits der zweite umworbene Offensivakteur, der zeitnah unterschreiben soll. Für den Ex-Leipziger Lookman überweist Fener rund 40 Millionen Euro an Atalanta Bergamo.