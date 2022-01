Hannover bindet Tresoldi

Hannover 96 stattet seinen Nachwuchsspieler Nicolo Tresoldi mit einem Profivertrag aus. Die Niedersachsen teilen mit, dass sich der 17-jährige Angreifer langfristig an den Klub gebunden hat. „Mir wurde eine gute Perspektive aufgezeigt. Seit Tag eins in der Akademie habe ich mich bei 96 sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt. Ich werde weiterhin in jeder Einheit Vollgas geben“, sagt Tresoldi.

Sportdirektor Marcus Mann äußert sich zu den Planungen mit Tresoldi: „Wir werden nichts überstürzen und ihn weiterhin peu à peu an die Profimannschaft heranführen, damit er perspektivisch irgendwann fester Bestandteil des Teams werden kann. Viele Voraussetzungen, die ein Stürmer braucht, bringt er schon mit, auch wenn er körperlich sicherlich noch etwas zulegen muss. Er ist ein spielintelligenter Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht, und einen guten Abschluss hat – sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf.“