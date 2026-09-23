Neuer Offensiv-Star für Bayern? | Barças 2,6-Milliarden-Problem

Teurer Teamkollege für Kane

Der FC Bayern München plant für die kommende Saison einen XXL-Transfer. Das berichtet zumindest ‚Talksport‘. Die Münchner sind demnach „der führende Anwärter auf eine Verpflichtung von Morgan Gibbs-White“. Dessen Klub Nottingham Forest stellt sich laut dem Portal auf einige Angebote für den Kapitän im kommenden Sommer ein. Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis werde jedoch „mit jedem interessierten Verein hart verhandeln“.

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Erst im abgelaufenen Transferfenster verhinderte er den Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers per Ausstiegsklausel zu Tottenham Hotspur und leitete rechtliche Schritte ein. Die Spurs waren bereit, die 70 Millionen Euro teure Klausel zu bezahlen und auch der Medizincheck war bereits terminiert. Die Londoner waren nach Meinung des Griechen jedoch illegal und ohne Erlaubnis an den Spieler herangetreten. Stattdessen verlängerte der 25-Jährige seinen Vertrag in Nottingham bis 2028 – und dürfte damit nicht günstiger geworden sein.

Schuldenberg wächst weiter

Im sportlichen Bereich könnte es für den FC Barcelona momentan kaum besser laufen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feiert einen Kantersieg nach dem nächsten und grüßt unangefochten von der Tabellenspitze von La Liga. Doch finanzielle Seite stellt sich komplett gegenteilig dar, wie ‚The Athletic‘ offenlegt. Da die Kosten für das Camp Nou weiter in die Höhe schnellen, könnte die Verschuldung des katalanischen Vereins in Kürze 2,6 Milliarden Euro übersteigen. Die wirtschaftlichen Probleme sind nicht neu, werden jedoch trotz aller Bemühungen der vergangenen zwei Jahre immer größer.

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Seit mehreren Jahren führt die Vereinsführung regelmäßig umstrittene Finanztransaktionen durch, um überhaupt wieder handlungsfähig zu sein. Darunter der Verkauf bestimmter Vermögenswerte und eines Teils der zukünftigen Einnahmen des Vereins sowie immer neue Kredite. So auch auf der Jahreshauptversammlung der Katalanen am Samstag. Die Mitglieder votierten für die Aufnahme weiterer Schulden in Höhe von 510 Millionen Euro, wobei 300 Millionen Euro für den Bau des Camp Nou und 210 Millionen Euro für weitere Betriebskredite vorgesehen sind. Laut ‚The Athletic‘ steigt die Gesamtverschuldung von Barcelona nun deutlich über zwei Milliarden Euro und wird „je nach Rückzahlungsterminen insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro erreichen“.