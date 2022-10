Mainz: Neuer Verteidiger im Winter?

Mainz 05 könnte auf dem Winter-Transfermarkt in der Defensive nachbessern. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wollen die Rheinhessen die Augen „nach neuen Innenverteidigern“ offenhalten.

Beim 2:0 am Samstag gegen Werder Bremen musste Trainer Bo Svensson in der Dreierkette improvisieren. Unter anderem fehlten Maxim Leitsch (24/Erschöpfungszustand) und Stefan Bell (31) sowie Rechtsverteidiger (29) Silvan Widmer mit kleineren Verletzungen. In Abwesenheit der gelernten Verteidiger agierte Dominik Kohr (28) als zentraler Mann in der letzten Reihe.