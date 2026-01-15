Menü Suche
Offiziell Bundesliga

VfB verleiht Stergiou

Der 1. FC Heidenheim verstärkt für die Rückrunde den Kader im Kampf gegen den Abstieg. Vom VfB Stuttgart wechselt Leonidas Stergiou an die Brenz.

von Dominik Schneider - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Im Training beim VfB Stuttgart: Leonidas Stergiou @Maxppp

Nachdem der VfB Stuttgart einem Wechsel von Leonidas Stergiou für einige Zeit den Riegel vorgeschoben hatte, geben die Schwaben jetzt doch nach und lassen den 23-jährigen Schweizer ziehen. Per Leihe wechselt der Verteidiger für den Rest der Spielzeit zum 1. FC Heidenheim. An der Brenz muss man sich mit einer reinen Leihe begnügen, eine Kaufoption ist im Deal nicht enthalten.

„Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt“, erklärt Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald, „wir sind überzeugt davon, dass Leo uns in der aktuellen herausfordernden Situation mit seiner fußballerischen Qualität sowie seiner Einstellung auf dem Platz sofort weiterhelfen kann.“

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Leonidas Stergiou wechselt auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum FCH! 🤝
Zur Meldung: 👉
In Stuttgart kam Stergiou nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Unter Trainer Sebastian Hoeneß kam der Rechtsfuß kaum zum Einsatz. Für die Profis stehen nur zwei einminütige Kurzeinsätze in Saisonhälfte eins zu Buche. Vier Spiele absolvierte Stergiou für die zweite Mannschaft in der 3. Liga.

Bundesliga
Heidenheim
Stuttgart
Leonidas Stergiou

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Leonidas Stergiou Leonidas Stergiou
