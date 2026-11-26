Dominic Calvert-Lewin (29) schwört Leeds United die Treue. Der Premier League-Verein verkündet die Verlängerung mit dem Mittelstürmer um ein Jahr bis 2029 offiziell. Der vorherige Kontrakt wäre 2028 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Calvert-Lewin kommt in dieser Saison bereits auf fünf Treffer und eine Vorlage in Englands höchster Spielklasse. Mit seinen Leistungen soll er unter anderem Manchester United auf den Plan gerufen haben, die Red Devils müssen sich auf der Suche nach Verstärkungen aber nun anderweitig umsehen.