Nach einer schwächeren Vorsaison zeigt sich Martin Ödegaard in dieser Spielzeit beim FC Arsenal wieder in absoluter Topform. Der Kapitän des englischen Tabellenführers ist Dreh- und Angelpunkt der Offensive und einer der Garanten des aktuellen Erfolgs. Der 2028 auslaufende Vertrag des Linksfußes nährt jedoch zwangsläufig Transferspekulationen.

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Auch der FC Bayern München wurde mit Ödegaard in Verbindung gebracht, dieser kann sich dem Vernehmen nach einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister grundsätzlich vorstellen. Während der Länderspielreise mit der norwegischen Nationalmannschaft verpasste der 27-Jährige auf einer Pressekonferenz den Wechselgerüchten nun aber einen Dämpfer.

„Ich bin glücklich und hoffe, dass ich noch lange dort bleiben kann, aber wir haben damit noch nicht begonnen“, erklärte der 78-fache Nationalspieler angesprochen auf seine Zukunft bei den Londonern und mögliche Gespräche über eine Verlängerung.

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Wunderkind-Status & Bayern-Interesse

Diese sollten spätestens im nächsten Sommer folgen. Die Gunners werden es wohl kaum riskieren, ihren Topspieler in sein letztes Vertragsjahr einbiegen zu lassen. Ödegaard galt in seiner Jugend lange als Wunderkind, wechselte 2015 als 16-Jähriger zu Real Madrid, wo er sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Nach einigen Leihen schloss er sich 2021 für 35 Millionen Euro fest dem FC Arsenal an.

Seitdem hat Ödegaard 251 Spiele für die Londoner bestritten und dabei 94 Torbeteiligungen gesammelt. Der FC Bayern gilt als grundsätzlich interessiert, hat den Edeltechniker Berichten zufolge jedoch nicht auf der Liste prioritärer Transferziele.