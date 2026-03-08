Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Eredivisie

Nächster Trainerwechsel bei Ajax

von Tobias Feldhoff
1 min.
Fred Grim in Aktion als Interimstrainer der Niederlande @Maxppp

Fred Grim muss seinen Posten als Interimstrainer von Ajax Amsterdam räumen. Oscar Garcia bis wird stattdessen zum Sommer übernehmen, Grim rückt dafür wieder zurück in die Jugendabteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Ajax
Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy.
Bei X ansehen

Erst im November hatte Grim den Posten als Nachfolger von John Heitinga angetreten, konnte den angeschlagenen Rekordchampion aber nicht wieder auf Kurs bringen. Den Ausschlag für die erneute Veränderung gab das indiskutable 1:3 am Samstag beim FC Groningen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Ajax
Fred Grim
Oscar García García

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Fred Grim Fred Grim
Oscar García García Oscar García García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert