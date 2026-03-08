Eredivisie
Nächster Trainerwechsel bei Ajax
Fred Grim muss seinen Posten als Interimstrainer von Ajax Amsterdam räumen. Oscar Garcia bis wird stattdessen zum Sommer übernehmen, Grim rückt dafür wieder zurück in die Jugendabteilung.
Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy.Bei X ansehen
Erst im November hatte Grim den Posten als Nachfolger von John Heitinga angetreten, konnte den angeschlagenen Rekordchampion aber nicht wieder auf Kurs bringen. Den Ausschlag für die erneute Veränderung gab das indiskutable 1:3 am Samstag beim FC Groningen.
