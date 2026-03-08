Nächster Trainerwechsel bei Ajax

Fred Grim muss seinen Posten als Interimstrainer von Ajax Amsterdam räumen. Oscar Garcia bis wird stattdessen zum Sommer übernehmen, Grim rückt dafür wieder zurück in die Jugendabteilung.

Erst im November hatte Grim den Posten als Nachfolger von John Heitinga angetreten, konnte den angeschlagenen Rekordchampion aber nicht wieder auf Kurs bringen. Den Ausschlag für die erneute Veränderung gab das indiskutable 1:3 am Samstag beim FC Groningen.