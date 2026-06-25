Ibrahim Sissoko (30) und Mathis Clairica (23) haben beim VfL Bochum keine Zukunft mehr. Trainer Uwe Rösler bestätigte in einer Medienrunde, dass das Sturm-Duo nach einem neuen Arbeitgeber sucht: „Die beiden sind freigestellt worden, um mit Interessenten Verhandlungen zu führen.“

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Sissoko war im vergangenen Jahr von der AS St. Étienne nach Bochum gewechselt, kam aber insgesamt nur siebenmal zum Einsatz. Auch Clairicia steht seit dem vergangenen Sommer in Bochum unter Vertrag. Die Rückrunde verbrachte der Franzose auf Leihbasis beim FC Alverca, nun wünscht sich der VfL für beide eine dauerhafte Lösung.